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Новости 16:15

В Смольном отчитались о реализации 84 инициатив петербуржцев по проекту "Твой бюджет"

фото ЗакС политика В Смольном отчитались о реализации 84 инициатив петербуржцев по проекту "Твой бюджет"

По состоянию на начало 2023 года власти Петербурга помогли реализовать 84 инициативы горожан, выдвинутых в рамках проекта "Твой бюджет", информирует пресс-служба Смольного. 

Большая часть реализованных идей касается городского благоустройства (32%): учреждение зелёных зон, новых общественных пространств, облагораживание набережных. Второе место (22%) занимает создание спортивных зон, детских площадок и мест для выгула животных. Третья позиция (16%) за возведением тротуаров, пешеходных зон, велодорожек.

По словам градоначальника Северной столицы Александра Беглов, работа в рамках проекта "Твой бюджет" продолжится в период 2023-2024 годов. Город, отметил он, продолжит помогать петербуржцам в реализации их идей.


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