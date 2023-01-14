В Смольном отчитались о реализации 84 инициатив петербуржцев по проекту "Твой бюджет"

По состоянию на начало 2023 года власти Петербурга помогли реализовать 84 инициативы горожан, выдвинутых в рамках проекта "Твой бюджет", информирует пресс-служба Смольного.

Большая часть реализованных идей касается городского благоустройства (32%): учреждение зелёных зон, новых общественных пространств, облагораживание набережных. Второе место (22%) занимает создание спортивных зон, детских площадок и мест для выгула животных. Третья позиция (16%) за возведением тротуаров, пешеходных зон, велодорожек.

По словам градоначальника Северной столицы Александра Беглов, работа в рамках проекта "Твой бюджет" продолжится в период 2023-2024 годов. Город, отметил он, продолжит помогать петербуржцам в реализации их идей.