Правительство одобрило открытие белорусского генконсульства в Петербурге

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Петербурге генконсульства Белоруссии, тем самым поддержав предложение Министерства иностранных дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В консульский округ вместе с городом и Ленобластью войдут республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Смольному рекомендуется выделить для нужд нового учреждения "служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Беларусь в собственность" или же выделить землю для строительства таковых.

Сегодня в Петербурге работает отделение посольства в Белоруссии.