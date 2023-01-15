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Новости 10:32

Правительство одобрило открытие белорусского генконсульства в Петербурге

фото ЗакС политика Правительство одобрило открытие белорусского генконсульства в Петербурге

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Петербурге генконсульства Белоруссии, тем самым поддержав предложение Министерства иностранных дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В консульский округ вместе с городом и Ленобластью войдут республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

Смольному рекомендуется выделить для нужд нового учреждения "служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Беларусь в собственность" или же выделить землю для строительства таковых.

Сегодня в Петербурге работает отделение посольства в Белоруссии.


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