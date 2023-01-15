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Новости 11:20

Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале

фото ЗакС политика Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале

В Непале утром 15 января разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова, среди погибших оказались четверо российских граждан.

"Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян", - рассказал дипломат.

Воздушное судно авиакомпании Yeti Airlines следовало по маршруту Катманду – Покхара. После известия о трагедии международный аэропорт в Покхаре закрыли на целый день.


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