Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале

В Непале утром 15 января разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова, среди погибших оказались четверо российских граждан.

"Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян", - рассказал дипломат.

Воздушное судно авиакомпании Yeti Airlines следовало по маршруту Катманду – Покхара. После известия о трагедии международный аэропорт в Покхаре закрыли на целый день.