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Из-за сообщений о минировании зданий в Петербурге эвакуировали сотни людей

фото ЗакС политика Из-за сообщений о минировании зданий в Петербурге эвакуировали сотни людей

С раннего утра 15 января петербуржцев массово эвакуируют из различных коммерческих объектов в связи с обилием сообщений о якобы заложенной взрывчатке. Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, за несколько часов эвакуировали не менее 855 человек из семи объектов.

В воскресенье успели "заминировать" госучреждения, торговые точки и транспортные средства. Силовикам также поступил сигнал о вирусе сибирской язвы, который якобы сконцентрирован под городскими мостами.

Угрозы не подтвердились. Объехав все потенциально опасные локации, силовики нашли только учебную мину в строящемся здании, которая вскоре была уничтожена на полигоне.


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