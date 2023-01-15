"Ангарский маньяк" Попков выразил готовность принять участие в спецоперации

Серийный убийца Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", рассказал о своем стремлении попасть в зону проведения военной спецоперации. В интервью ВГТРК он заявил, что из-за холодов хочет "пересидеть" январь и февраль в колонии, после чего присоединиться к российским военнослужащим.

Заключенный, впрочем, не уверен, что ему поступит предложение участвовать в военных действиях. Он также допускает, что его знания и умения в рамках военно-учетной специальности могли устареть.

Попков — бывший сотрудник правоохранительных органов, на его счету — десятки доказанных убийств и изнасилований женщин. Он отбывает пожизненное заключение.