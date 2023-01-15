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Новости 13:23

"Ангарский маньяк" Попков выразил готовность принять участие в спецоперации

фото ЗакС политика "Ангарский маньяк" Попков выразил готовность принять участие в спецоперации

Серийный убийца Михаил Попков, известный как "ангарский маньяк", рассказал о своем стремлении попасть в зону проведения военной спецоперации. В интервью ВГТРК он заявил, что из-за холодов хочет "пересидеть" январь и февраль в колонии, после чего присоединиться к российским военнослужащим.

Заключенный, впрочем, не уверен, что ему поступит предложение участвовать в военных действиях. Он также допускает, что его знания и умения в рамках  военно-учетной специальности могли устареть.

Попков — бывший сотрудник правоохранительных органов, на его счету — десятки доказанных убийств и изнасилований женщин. Он отбывает пожизненное заключение.


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