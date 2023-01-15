Скончался Вахтанг Кикабидзе

На 85-м году после продолжительной болезни ушел из жизни советский и грузинский актер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщается на сайте телеканала "Мтавари".

Наибольшую известность у зрителя он получил благодаря роли летчика Валико Мизандари в кинокомедии "Мимино". За эту работу актер удостоился Государственной премии СССР.

Кикабидзе был известен также своей гражданской позицией: он последовательно критиковал Кремль в связи с российско-грузинским конфликтом в 2008 году, а также был противником российской политики последних лет на Украине.

фото: Вахтанг Кикабидзе / YouTube (скриншот)