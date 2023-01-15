В МО "Автово" почтили память Александра Маринеско

По случаю 110-летия со дня рождения советского моряка-подводника, Героя Советского Союза Александра Маринеско к его памятнику в Кировском районе Петербурга возложили цветы.

В церемонии, помимо неравнодушных граждан, приняли участие депутаты МО "Автово" и избранный от этой территории депутат Заксобрания Андрей Алескеров. В Telegram-канале муниципалитета мероприятие охарактеризовали как митинг, несмотря на сохраняющийся с марта 2020 года запрет на демонстрации и пикеты.

Памятник Александру Маринеско (1913 - 1963) появился на улице в его честь в 2013 году, к столетию подводника. Звание Героя СССР участник Великой Отечественной войны получил посмертно. Самое известное событие с его участием - уничтожение немецкой плавказармы "Вильгельм Густфлофф".

фото: Муниципальное образование Автово / Telegram