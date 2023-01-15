Из-за состояния здания РНБ на Фонтанке сотрудник учреждения заявил в СК

Начальник административно-хозяйственного отдела Российской национальной библиотеки Вячеслав Федоров, обеспокоенный состоянием здания-памятника на Фонтанке, обратился в ГСУ Следственного комитета по Петербургу. По его наблюдениям, на сегодняшний день имеются признаки возможного уничтожения или повреждения объекта культурного наследия (ст. 243 УК).

Кроме того, заявитель заподозрил в халатности (ст. 293) и злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 286 УК) гендиректора учреждения Владимира Гронского. Скан заявления опубликован в Telegram-канале "А и Б в РНБ".

Федоров указывает, что при ремонтных работах в "Институте Екатерининском" (набережная Фонтанки, 36) не соблюдаются требования контракта и Росэкспертизы.

"В ходе работ в зимнее время работниками были сломаны стены и оконные рамы (все эти предметы входят в предмет охраны). <...> При производстве работ использовались материалы, не предусмотренные для данного вида работ (утеплитель Isover гигроскопичный). <...> Все исторические фонды были испорчены строительной пылью", - говорится в документе.

Автор обращения также утверждает, что, по его мнению, Владимир Гронский не принял должных мер по недопущению порчи памятника и позволил оплатить по факту невыполненные работы. Подрядчиком выступает ООО "Строительное дело - СГ".