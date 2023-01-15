От взрыва боеприпасов под Белгородом пострадало не менее десяти военнослужащих

Минувшей ночью в бывшем сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в сорока километрах от Белгорода сдетонировали боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на спасательные службы. Произошедший взрыв травмировал десятерых военнослужащих. Из близлежащих домов потребовалось эвакуировать пятнадцать жителей.

"Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние", - так написал об инциденте губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что среди мирного населения никто не пострадал.

В свою очередь, РЕН ТВ и Baza сообщают другие детали происшествия. По сведениям телеканала, пожар начался с того, что один из военных (уроженец Свердловской области) взорвал ручную гранату. Помимо десяти пострадавших, говорится о трех жертвах среди военнослужащих.

UPD 17:05 РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в результате взрыва погибло три и пострадало тринадцать человек