Реестр нематериального культурного наследия пополнится первым новгородским объектом

В список объектов нематериального культурного наследия РФ впервые включат представителя от Новгородской области. Как сообщает ТАСС, речь идет о Соколином дворе, расположенном на территории Новгородского Кремля. Ранее в список внесли традиции русской соколиной охоты. Отмечается, что ее ценители стремились к этому признанию не один год.

"Хищные птицы и в наши дни приносят огромную пользу человечеству в борьбе с так называемыми синантропными видами: воронами, голубями, галками. Они работают в аэропортах, обеспечивая безопасность пассажиров, на зернохранилищах, а также защищают от вредного воздействия памятники культуры и архитектуры, в том числе и в Московском Кремле", - рассказали в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Соколиный двор в центре Великого Новгорода открыли семь лет назад. Его сотрудники, в частности, проводят исторические экскурсы, отсылая туристов ко временам XVII века, когда хищных птиц поставляли для царского двора. На сегодняшний день здесь обитает более двух десятков птиц.

Реестр нематериального культурного наследия представляет собой аналог перечня Шедевров устного и нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО.