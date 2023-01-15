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Новости 17:55

Комик Данила Поперечный уехал из России

фото ЗакС политика Комик Данила Поперечный уехал из России

Петербургский стендап-комик Данила Поперечный сообщил на своем YouTube-канале о состоявшемся отъезде из России в Лос-Анджелес, на что обратило внимание издание "Бумага". Он рассчитывает, что покинул страну не навсегда.

"У меня остались в России члены семьи, друзья — так что я точно буду периодически заезжать обратно и буду пытаться сохранить эту возможность", - произнес он на своем стриме.

По словам комика, он устал ожидать проблем с правоохранительными органами в условиях фактического запрета на профессиональную деятельность.

Пока желания возвращаться на родину у Поперечного, не поддерживающего военную спецоперацию, не имеется. Новый год он успел встретить в России.

фото: Данила Поперечный / YouTube (скриншот)


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