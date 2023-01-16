Клишас призвал ужесточить правила выдачи российских виз

России следует ввести зеркальные правила выдачи виз иностранным гражданам, ужесточив их вплоть до предъявления невыполнимых мер к желающим пересечь границу, предложил 16 января глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Таким способом он прокомментировал слова представителя МИД о том, что страны Евросоюза сократили до минимума выдачу виз россиянам.

"Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Сенатор призвал перейти "к жестким ответным действиям" и выразил уверенность, что только это поможет защитить права россиян.

Ужесточение правил выдачи виз россиянам, включая предъявление заведомо невыполнимых требований к ним, сенатор объявил "доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта". Позже он добавил, что возможный ответ должен быть "во всех сферах" и не исчерпываться изменением правил выдачи виз. "Иную политику наши "недрузья" воспринимают как слабость и ведут себя соответственно, раскручивая санкционный режим против наших граждан", - выразил он мнение.

Ранее в беседе с ТАСС замглавы МИД Евгений Иванов пожаловался на ужесточение условий выдачи виз россиянам странами ЕС. Некоторые из этих государств, по его словам, выставляют невыполнимые условия для выдачи разрешений на въезд.

"Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций", - заявил дипломат.