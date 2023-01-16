Членам семей Героев России хотят разрешить передавать по наследству земельные участки

Единороссы внесли в Государственную думу законопроект, призванный обеспечить переход по наследству земельных участков ближайшим членам семей Героев России, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы. Об этом сообщил секретарь партийного генсовета Андрей Турчак, находящий несправедливым нынешний порядок вещей.

"Сейчас этой льготой Герои могут воспользоваться только лично. И если они по каким-то причинам ее не получили при жизни, она "сгорает" – родные и близкие ничего не наследуют", - пояснил политик в своем Telegram-канале.

Между тем, отмечает Турчак, нередко почетные воинские звания россиянам присваивают уже после смерти, что тоже обделяет семьи Героев.

Внесенная инициатива также дает получившим участок право осуществлять на нем фермерскую деятельность.