За сутки на улицах Петербурга распределили 476 тонн противогололедных материалов

За прошедшие сутки на улицы Петербурга было высыпано 476 тонн технической соли и смеси песка с солью, следует из данных комитета по благоустройству от 16 января. Это должно помешать формированию наледи, которая может образовываться на некоторых поверхностях даже при положительных значениях температуры воздуха.

"Так что, пока одни машины продолжают вывоз снега, другие занимаются активным распределением противогололедных материалов", - уточнили в комблаге.

Всего утром понедельника на улицы Петербурга вышло 833 единицы спецтехники для уборки и противодействия гололеду. Еще 903 человека вручную убирают пешеходные зоны и прочищают патрубки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить в канализацию. "В зеленых зонах трудятся 866 специалистов и 246 машин садово-парковых предприятий", - добавили в комблаге.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"