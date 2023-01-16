ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:58

В "учебках" для мобилизованных появятся гауптвахты

фото ЗакС политика В "учебках" для мобилизованных появятся гауптвахты

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов получил ответ от Минобороны, которое поддержало его инициативу о воссоздании гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных. 

Свое предложение парламентарий обосновывал необходимостью профилактики дисциплинарных нарушений: он полагает, что при наличии гауптвахт нарушать устав будут только "совсем уж отмороженные субъекты".

"На сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок", - гласит еще один довод единоросса, изложенный в его Telegram-канале.

Представители Минобороны сообщили, что необходимые распоряжения уже отданы, и в ближайшее время стоит ожидать переоборудования отдельных помещений "учебок".

фото: duma.gov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама