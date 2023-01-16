С двух домов-памятников в центре Петербурга сняли строительные леса

В центре Петербурга подходят к концу реставрационные работы в двух жилых домах, признанных историческими памятниками. Как сообщает пресс-служба КГИОП, от строительных лесов очистили дом Николаи (Колокольная улица, 13) и дом Ерошенко (Басков переулок, 5). Ремонт в исполнении АО "Ремфасад" прошел с опережением плана.

На фасаде дома Николаи привели в порядок штукатурную отделку и кирпичную кладку, восстановили утраченные декоративные элементы, а также восстановили старинные оконные рамы из дерева.

В свою очередь, фасаду дома Ерошенко вернули исторический цвет, на нем вновь появилась утраченная лепнина и шпили на аттиках. Кроме того, опираясь на исторические документы, специалисты воссоздали чердаки из стеклоблоков Фальконье.

фото: kgiop.gov.spb.ru