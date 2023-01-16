В Кремле заявили о доработке концепции внешней политики

Проект новой концепции внешней политики России проходит сейчас доработку, сообщил 16 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для принятия документа может не понадобиться проведение "большого" заседания Совета безопасности.

"Она [новая концепция] будет дополнена, будет работа финализироваться. Будут определенные дополнения", - приводит слова Пескова ТАСС. При этом представитель Кремля затруднился сказать, в течение какого срока это может произойти.

Также Песков уточнил, что концепция "может быть утверждена указом президента". В этом случае проведение заседания Совбеза не потребуется.

Президент Владимир Путин обсудил 21 декабря с Совбезом обновленный вариант концепции внешней политики. На следующий день Песков уточнил, что речь шла о доработках к документу, передавали "Известия".