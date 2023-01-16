Петербургскую УК обязали снизить плату за коммунальные услуги в квартире с детьми-сиротами

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск районного прокурора и обязал ООО "Управляющая компания "Комфорт сервис"" пересмотреть плату за коммунальные услуги в одной из квартир дома № 62, корпус 1, по Приморскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба контрольного ведомства, в квартире проживают двое несовершеннолетних сирот. Плату за "коммуналку" им начисляли в полном объеме, не соблюдая статью 12 Социального кодекса. Кроме того, приемным родителям обязали выплатить штраф.

Управляющая компания подавала апелляцию на решение, но Горсуд подтвердил его законность.