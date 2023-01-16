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Муниципал 14:01

В МО № 65 проведут праздник "Мы за мир" с БТР и "Тигром"

фото ЗакС политика В МО № 65 проведут праздник "Мы за мир" с БТР и "Тигром"

Местная администрация муниципального образования № 65 объявила конкурс на организацию праздничного мероприятия "Мы за мир! Мы против террора!". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет предоставить военную технику: БТР-80, БРДМ-2, бронеавтомобиль "Тигр" и другую. Техника примет участие в учебно-показательном бое. Согласно документам закупки, в этом бою сойдутся спецназ в соответствующем обмундировании и их противники, одетые в брюки, куртки и арафатки. 

Также запланирован музыкальный концерт продолжительностью не менее трех часов. Выступить должны фольклорный коллектив, вокальная группа, артисты оригинального жанра, артисты-вокалисты и коллектив игрового театра. Будут работать аниматоры.

Потратить на праздник из местного бюджета готовы до 1 млн рублей. Общую начальную минимальную цену закупки на организацию и проведение мероприятий в 2023 году администрация МО № 65 определила в 8,5 млн рублей.

Фото: miil.ru


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