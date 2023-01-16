В Смольном рассказали о планах по реставрации архитектурных памятников на 2023 год

В 2023 году по программе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников продолжатся реставрационные работы в доме штаб-ротмистра Ивана Пашкова на Литейном проспекте, сообщила 16 января пресс-служба губернатора. Работы в здании, построенном по проекту архитектора Гаральда Боссе, развернутся в помещениях второго этажа, прилегающих к парадной лестнице.

В прошлом году в здании завершилась реставрация бывшей гардеробной на втором этаже. Специалисты восстановили плафон с полихромной живописью, изразцовую печь, двери, воссоздали мраморные подоконники и выполнили ряд иных работ. Реставрация дома Пашкова ведется с 2007 года, средства на нее выделяются из бюджета Петербурга.

Корме того, в 2023 году по программе КГИОП стартует реставрация Московских триумфальных ворот и фасадов здания Дирекции императорских театров, а также продолжатся восстановление интерьеров Аничкова дворца, ограды дворца Юсуповых на Садовой улице, реставрация фасадов 44 многоквартирных домов-памятников.

Фото: gov.spb.ru