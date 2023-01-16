Депутат Толстой заявил о необходимости вернуться к "традиционному русскому образованию"

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой увидел необходимость вернуть учебный процесс в рамки "традиционного русского образования" и отказаться от "навязанных" западной системой конструкций, передает 16 января ТАСС.

"Нам нужно сделать все, чтобы вернуть образование в России в русло традиционного русского образования. Оно какое-то время было советским, тем не менее эта традиция, она очень важна", - заявил Толстой на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к XXХI Международным Рождественским образовательным чтениям.

Депутат поделился мнением, что "заумные, бредовые конструкции, которые были навязаны западной системой образования" в России "не работают". Как следует из его слов, речь идет, в частности, о Болонской системе и о тестовой системе аттестации для завершения школы.

По мнению Толстого, попытки внедрить подобные механизмы не принесли России ничего, кроме "деградации образования".

Фото: Telegram-канал Петра Толстого