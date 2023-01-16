На правом берегу Невы готовятся снести дореволюционное здание

Петербургские градозащитники из движения "SOS СПб СНОС" сигнализировали о появлении строительной техники рядом с домом 56 по Октябрьской набережной. Они утверждают, что работы незаконны как минимум на том основании, что в настоящее время КГИОП по их заявке анализирует историко-культурную ценность здания. Есть шанс, что в результате аварийный дом признают объектом культурного наследия и поставят под государственную охрану.

Градозащитники указывают, что в первой половине дня 16 января уведомляли застройщика и исполнителя демонтажных работ о недопустимости сноса.

Ныне заброшенное здание известно как дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". Его построили в 1880-е годы по проекту архитектора Леонарда Шауфельбергера.

фото: Живой город / Telegram