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В Кронштадте оборудуют пешеходную набережную между "Островом фортов" и сквером "Инчхон"

фото ЗакС политика В Кронштадте оборудуют пешеходную набережную между "Островом фортов" и сквером "Инчхон"

Проект планировки пешеходной набережной в Кронштадте получил одобрение на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга, сообщила 16 января пресс-служба главы города. Ожидается, что набережная свяжет все очереди парка "Остров фортов" со сквером "Инчхон".

Обустройство набережной будет проходить в несколько этапов, по завершении работ ее общая длина достигнет 2,8 километра. Ширина пешеходной части будет составлять от 4,5 метров до шести метров, также планируется создание велодорожки и спусков к воде. Сама набережная должна будет стать местом для прогулок, а также для размещения зрителей в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Комментируя решение о создании набережной, Беглов упомянул парк "Остров фортов, назвав его "одним из самых крупных и знаковых в Петербурге". "Многое уже сделано. Теперь здесь появится удобная набережная с велодорожкой и спусками к воде", — пообещал градоначальник.

Фото: gov.spb.ru


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