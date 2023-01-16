СК разбирается в причинах отключения лифтов в доме на Ленинском проспекте

Главное следственное управлению СК по Петербургу начало проверку сведений о неработающих лифтах в многоквартирном доме №96 по Ленинскому проспекту, о чем сообщается на сайте ведомства.

Согласно некоторым сообщениям, люди вынуждены подниматься в квартиры пешком уже больше месяца. При этом дом в значительной степени населен пожилыми людьми. Среди них есть и пережившие блокаду.

Следователи выехали с инспекцией на проблемный адрес. В их планы входит установить причины и виновников отключения оборудования.

В ноябре известие о неработающих лифтах в другом доме на юго-западе Петербурга, расположенном на Авангардной улице, побудило главу СК Александра Бастрыкина инициировать проверку.