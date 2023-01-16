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Новости 16 января, 18:49

В Петербурге благоустроили устье реки Оккервиль

фото ЗакС политика В Петербурге благоустроили устье реки Оккервиль

Чиновники из администрации Красногвардейского района Петербурга отчитались о завершении комплексного благоустройства набережных Охты и реки Оккервиль на отрезке от Уткина моста до Заневского проспекта. Работы в рамках этого этапа проекта велись на площади 2,1 га, по обе стороны реки Оккервиль, в месте ее слияния с Охтой. На правом берегу создали экотропу и площадку для собаководов, а левый отдали любителям активного образа жизни. При реализации проекта принимались во внимание пожелания жителей, активистов и экспертов.

"На этом развитие береговой линии не заканчивается: в этом году мы подготовим проект продолжения благоустройства — от Комаровского моста до моста Шаумяна", - рассказал глава района Евгений Разумишкин.

В рамках первого этапа работ, стартовавшего в 2021 году, чиновники организовали благоустройство набережной от моста Шаумяна до Уткина моста.


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