Конституционный суд приравнял сокрытие присвоенной находки к краже

Два дела против россиян, осужденных по делам о краже мобильных телефонов (ст. 158 УК), стали предметом рассмотрения Конституционного суда, который решил разграничить понятия находки и кражи и вынес соответствующее постановление.

Согласно позиции КС, если гражданин находит чужую вещь и не заявляет о находке, само по себе это не содержит признаков уголовного преступления.

Однако иным образом, как следует из постановления, стоит рассматривать случаи, при которых гражданин не только не ищет владельца, но еще и прячет чужую вещь и/или уничтожает ее признаки, указывающие на владельца. Такие действия могут расцениваться как умысел на хищение и преследоваться в уголовном порядке.