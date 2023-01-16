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Новости 16 января, 19:36

Депутаты ЗакСа объяснили свое отсутствие в зоне СВО

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа объяснили свое отсутствие в зоне СВО

Бывший петербургский муниципальный депутат Анна Каруличева разослала официальные письма депутатам городского парламента. В однотипных документах она предложила им посетить военкомат с тем, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации и делом продемонстрировать равенство россиян перед законом и поддержку внешнеполитического курса РФ.

Сканы ответов опубликовал в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Захаров*. Два коммуниста, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев, ответили в одинаковых формулировках.

"Ваше обращение с призывом отправиться на фронт принято к сведению. Благодарю вас за ответственность за судьбу Родины и активную гражданскую позицию", - написали оба.

В свою очередь, единоросс Павел Крупник в более развернутом ответе заявил, среди прочего, что его "передовая" — это работа в Мариинском дворце. Наконец, его коллега по фракции Андрей Рябоконь сослался на то, что ему не приходили документы, "являющиеся основанием для прохождения военной службы по мобилизации".

*Минюст внес Андрея Захарова в единый реестр иноагентов


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Упоминаемые персоны
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Каруличева Анна Николаевна 
Крупник Павел Анатольевич 
Рассудов Александр Николаевич 
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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