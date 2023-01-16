Суд прекратил дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции

Пушкинский районный суд Петербурга прекратил производство по "митинговому" административному делу Юлианы Поповой, на которую составили протокол по статье 20.2 КоАП после задержания на пацифистской акции 24 сентября. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Суд счел, что в действиях Поповой не имелось состава правонарушения. На заседании было установлено, что полицейские указали в протоколе несуществующий адрес. Более того, защите при помощи 70 гигабайт видеозаписей удалось доказать, что активистка не присутствовала в тех местах и в то время, которые указаны в протоколе.

Напомним, утром 24 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, которая официально продлилась чуть более месяца. В первый же ее день в крупных городах прошли уличные выступления.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов