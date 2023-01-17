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Смольный начал сносить крупный торговый павильон в Выборгском районе

фото ЗакС политика Смольный начал сносить крупный торговый павильон в Выборгском районе

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) приступили к сносу незаконного торгового павильона, расположенного на Енотаевской улице в Выборгском районе Петербурга, информирует пресс-служба ведомства. Постройка занимает участок площадью 734 кв. метра.

Указывается, что торговая точка пятикратно превышала предельные параметры по площади и выходила на 46 кв. метро за свою изначально арендованную землю. Сама торговля велась при этом в непригодном для этого месте.

Смольный расторг договор аренды с собственником павильона в 2019 году, обязав его освободить территорию. Несмотря на это, арендатор продолжил занимать площадь и использовать участок в коммерческих целях. На текущий момент его задолженность перед городом составляет порядка 850 тысяч рублей.


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