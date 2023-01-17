"Шкода" стала единственным владельцем петербургского "Вагонмаша"

Зарегистрированное в Чехии АО "Шкода Транспорейшн А.С" стало единственным владельцем расположенного в Петербурге ЗАО "Вагонмаш". Внимание на изменения в базе ЕГРЮЛ обратила "Фонтанка". Данные нового владельца внесли в реестр перед Новым годом.

Бывший вагоностроительный завод им. Егорова, ныне — "Вагонмаш" является поставщиком составов для петербургского метрополитена.

Вплоть до 2020 года производственными мощностями владели "Шкода" и Кировский завод, однако впоследствии долю последнего приобрело АО "Синара — Транспортные машины" (СТМ). Немногим после компании стало принадлежать 50% "Вагонмаша". Теперь же единственным собственником завода стала "Шкода".