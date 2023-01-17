ЗакС в первом чтении расширил список лиц, у которых КСП может запрашивать информацию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 января в первом чтении одобрили поправки в закон "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", согласно которым планируется расширить список лиц, у которых КСП может запрашивать информацию.

Глава парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов полагает, что сообщать необходимую информацию аудиторам КСП должны не только госорганы, но и юридические и физические лица.

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина поддержала законопроект, упомянув компании, которые не отличаются особой открытостью. Она считает, что наделить КСП новыми полномочиями необходимо.

За законопроект выступили 49 депутатов.

Константин Леньков