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Новости 11:35

ЗакС в первом чтении расширил список лиц, у которых КСП может запрашивать информацию

фото ЗакС политика ЗакС в первом чтении расширил список лиц, у которых КСП может запрашивать информацию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 января в первом чтении одобрили поправки в закон "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", согласно которым планируется расширить список лиц, у которых КСП может запрашивать информацию. 

Глава парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов полагает, что сообщать необходимую информацию аудиторам КСП должны не только госорганы, но и юридические и физические лица. 

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина поддержала законопроект, упомянув компании, которые не отличаются особой открытостью. Она считает, что наделить КСП новыми полномочиями необходимо. 

За законопроект выступили 49 депутатов.

Константин Леньков


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