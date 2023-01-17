Бухгалтера администрации Московского района заподозрили в хищении 4,5 млн рублей

Прокуратура Петербурга известила об окончании проверки в администрации Московского района, по результатам которой предъявлено обвинение бухгалтеру отдела учёта расчётов по заработной плате, информирует пресс-служба ведомства. Районного счетовода заподозрили в хищении бюджетных средств.

Выяснилось, что в период с января 2016 по декабрь 2020 года бухгалтер могла завышать данные о заработных платах ряда сотрудников с целью выделения большего количества средств из бюджета города. Общая сумма ущерба, подсчитали в прокуратуре, превышает 4,5 млн рублей.

Как итог, правоохранители обратились с иском в суд с тем, чтобы взыскать в доход бюджета суммы, которую могла присвоить бухгалтер. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), иск рассматривает Московский райсуд.