ЗакС отказал фракции "Яблоко" в поправке к регламенту заседаний

Петербургский парламент 17 января отклонил проект постановления фракции "Яблока" об изменении регламента заседаний Законодательного собрания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Яблочники" добивались запрета на исключение вопроса из повестки заседания без согласия фракции, которая вносила проект юридического акта.

Лидер фракции "Яблоко" в парламенте Александр Шишлов заявил, что предложение направлено на защиту интересов избирателей. Он отметил, что с помощью этого нововведения малочисленные объединения смогут ставить "неудобные" для крупных фракций вопросы в повестку заседаний.

Также на трибуну поднялся его коллега по партии Борис Вишневский, который заявил, что получает множество обращений от избирателей, но разработанные на их основе законопроекты парламент отказывается рассматривать. Вишневский посоветовал коллегам из других фракций поддержать предложение, поскольку через какое-то время возможность добиться рассмотрения законопроекта может понадобиться и им.

Против изменения регламента выступил единоросс Денис Четырбок. Тем, кто поддержит инициативу "Яблока", Четырбок предложил отдать свои ключи для голосования авторам предложения.

Ранее комитет по законодательству рекомендовал не принимать этот законопроект.

За изменения регламента заседаний ЗакСа выступили 12 депутатов. Еще один человек проголосовал против.

Константин Леньков