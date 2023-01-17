Собственника особняка Черкасского Бориса Берсона объявили в розыск

Василеостровский районный суд решил ужесточить меру пресечения для собственника аварийного особняка Черкасского миллиардера Бориса Берсона, известили в объединённой пресс-службе петербургских судов. Его заочно отправили под арест и объявили в розыск.

Берсона обвиняют в нарушении требований сохранения или использования объекта культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). Он систематически не являлся на заседания суда, посылая вместо себя документы из различных клиник. В то же время в них не указывалось заболевание, из-за которого Берсон не мог участвовать в слушаниях. Исходя из этих данных, суд пришёл к выводу, что бизнесмен сбегает от процесса. Производство по данному разбирательству на текущий момент приостановлено.

По инкриминируемой статье предпринимателю может грозить штраф до миллиона рублей, обязательные работы либо до двух лет тюрьмы.

Напомним, 20 мая 2021 года Следственный комитет Следственный комитет пришёл в офис "Адаманта", совладельцем которого является бизнесмен, с обысками. Дело в отношении Берсона было возбуждено после неоднократных пожаров в особняке Черкасского, который ему принадлежит.

Параллельно СК возбудил дело о халатности в отношении чиновников КГИОП. По версии следствия, их действия также стали причиной повреждения исторического объекта.