Дрозденко продлил до апреля решение о "губернаторских" выплатах добровольцам

"Губернаторские выплаты" добровольцам, пожелавшим отправиться в зону спецоперации, сохранятся в Ленобласти в течение первого квартала наступившего года, сообщила пресс-служба региональной администрации 17 января. Решение об этом принял областной глава Александр Дрозденко.

"В первом квартале 2023 года Ленобласть сохранит "губернаторскую выплату" для добровольцев по контракту для участников СВО, введённую в сентябре прошлого года", — отметили в пресс-службе.

Речь идет о единовременной выплате в размере 200 тысяч рублей, предоставляемой на основе реестров военкоматов. В соответствии с какой статьей бюджета перечисляются средства, в администрации не уточнили.