В 2022 году в Петербурге диспансеризацию прошли более 37 тысяч блокадников

В течение 2022 года более 37 тысяч петербургских блокадников прошли диспансеризацию, передаёт 17 января пресс-служба Смольного. Данная мера поддержки обусловлена ФЗ "О ветеранах" и предоставляется жителям блокадного Ленинграда.

Согласно точным данным, которые приводит городская администрация, в диспансеризации приняли участие 37 804 пожилых горожан, из которых 11 466 сделали это дома.

Комментируя данный отчёт, петербургский градоначальник Александр Беглов вспомнил о 80-летии со дня прорыва блокады Ленинграда, а также о мероприятиях, приуроченных к этому событию.

"В этом году мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда, но к нашим блокадникам мы очень бережно относимся не только по праздникам. Изо дня в день петербургские врачи делают всё возможное, чтобы сохранить их здоровье", – заявил Беглов.

Диспансеризация предполагает профилактический медосмотр, онкологический скрининг пациента, анализ крови, приём терапевта и последующее направление к узким специалистам.