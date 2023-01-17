Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в полтора раза за неделю

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом выросли в России на 53% по сравнению с предыдущей неделей, проинформировала 17 января пресс-служба Роспотребнадзора. В абсолютных цифрах речь идет о 893 тысячах пациентов, выявленных в течение второй недели года.

"Рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников", — заявили в Роспотребнадзоре.

Среди зафиксированных случаев заболеваний 76% приходится на вирусы гриппа. При этом чаще прочих по прежнему встречается вирус гриппа А(H1N1)2009, но в то же время специалисты отмечают рост заболеваемости вирусом гриппа B.

Что касается прочих респираторных инфекций, то здесь чаще всего встречаются РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.

Заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 40% относительно показателей предыдущей недели. Всего по итогам второй недели в России зарегистрировано свыше 31 тысячи случаев заражения COVID-19.