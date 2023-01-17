Володин похвалил российскую политическую систему за многопартийность

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в выступлении 17 января улучил возможность для того, чтобы поделиться мнением о важности многопартийности для российской политической системы. При этом спикер призвал коллег к консолидации, поскольку только благодаря ей, по его мнению, можно преодолеть имеющиеся вызовы.

"На Украине уничтожили все оппозиционные партии, закрыли оппозиционные СМИ, критиков посадили по тюрьмам. У нас с вами многопартийность — это сильная сторона политической системы, созданной президентом", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Парламентарий указал, что в 2016 году Владимир Путин предложил предоставить половину руководящих должностей в Госдуме представителям оппозиционных фракций. Сложившаяся система пошла на пользу Госдуме, следует из слов Володина.

"Нам надо это не только ценить, но и сознавать ответственность. Возможности есть для того, чтобы работать более эффективно", — заявил спикер и добавил, что от этого зависит будущее России.