Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией касательно взаимного признания виз

Государственная дума на пленарном заседании 17 января ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по другим вопросам, относящимся к правилам пересечения иностранцами границ Союзного государства. Само соглашение было подписано в 2020 году.

Документ позволит иностранцам и лицам без гражданства пребывать на территории России и Белоруссии по визе, выданной одной из этих стран. Также он устанавливает условия поездок иностранцев и порядок действий, включая в том числе обмен информацией. Кроме того, в рамках соглашения предполагается создание информационной системы для обмена сведениями о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание и о пересечении границы.

Соглашение должно вступить в силу не позднее 30 дней после получения последнего уведомления о готовности сторон к его реализации. Ожидается, что оно заработает не ранее марта 2023 года и будет действительно вплоть до расторжения договоренностей по инициативе одной из сторон.