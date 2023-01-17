Смольный намерен потратить на профессиональное развитие госслужащих 30,85 млн рублей

Комитет государственной службы и кадровой политики администрации Петербурга подготовил законопроект о государственному заказе на профессиональное развитие госслужащих в городе на 2023 год. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

В проекте закона указано, что финансирование будет проходить за счет бюджета Петербурга. Общая сумма расходов должна составить 30,85 млн рублей, следует из законопроекта.

Большая часть денег предназначена на развитие не менее 5450 тысяч сотрудников исполнительных органов власти - 25,99 млн рублей. На 107 работников Законодательного собрания города планируется потратить 1,36 млн рублей.

Еще 1,34 млн рублей выделены на повышение квалификации 81 сотрудника Санкт-Петербургской избирательной комиссии. От территориальных избиркомов свои профессиональные качества будут повышать только 4 человека за 60 тысяч рублей, следует из материалов проекта закона.

По документу, планируется выделить деньги на профессиональное развитие сотрудники аппаратов мировых судей и уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей. Также в списке работники контрольно-счетной палаты. Всего предполагается профессионально развить не менее 5766 человек.

Напомним, в 2022 году администрация Петербурга подготовила аналогичный документ о профессиональном развитии госслужащих. Тогда общая сумма составила 27,5 млн рублей на обучение 5219 человек.

София Саттарова