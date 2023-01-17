Путин разрешил крупным компаниям до конца года игнорировать мнение акционеров из недружественных стран

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка принятия решений крупными российскими компаниями. Документ опубликован 17 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ряд крупных компаний получает право не оглядываться в своих решениях на позицию акционеров из признанных недружественными стран. Мера преподносится как временная, ее действие должно завершиться в конце 2023 года.

Указ о временном порядке управления относится к компаниям и акционерным обществам, которые отвечают ряду условий, упомянутых в тексте. Они должны заниматься энергетикой, машиностроением или торговлей, против их владельцев или бенефициаров должны быть введены санкции, а принадлежащая гражданам недружественных стран доля в уставном капитале компаний не должна превышать 50 %. Кроме того, годовой объем выручки такой компании должен превышать 100 миллиардов рублей.

Голоса совладельцев из недружественных стран и их представителей в органах управления компаний не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования.