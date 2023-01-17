ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:04

Apple получила штраф от ФАС на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей

фото ЗакС политика Apple получила штраф от ФАС на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на сумму чуть менее 1,2 миллиарда рублей, признав виновной в злоупотреблении доминирующим положением. Как полагает ФАС, компания навязывала использование собственной платежной системы в приложениях для iOS российским разработчикам.

Правила компании запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне App Store и об использовании иных способов оплаты. Также от разработчиков добивались удаления ссылок на их интернет-ресурсы изменения приложений с тем, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

"В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", - сообщили в службе. Теперь Apple должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о взыскании в законную силу.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама