Apple получила штраф от ФАС на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на сумму чуть менее 1,2 миллиарда рублей, признав виновной в злоупотреблении доминирующим положением. Как полагает ФАС, компания навязывала использование собственной платежной системы в приложениях для iOS российским разработчикам.

Правила компании запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне App Store и об использовании иных способов оплаты. Также от разработчиков добивались удаления ссылок на их интернет-ресурсы изменения приложений с тем, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

"В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", - сообщили в службе. Теперь Apple должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о взыскании в законную силу.

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