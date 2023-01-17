Тридцать купелей ждут жителей Ленобласти на Крещение

Невзирая на плюс за окном, в Ленинградской области оборудовали купели для желающих окунуться в прорубь на Крещение, передаёт 47news. Всего для жителей региона доступны тридцать мест для погружения.

Всего МЧС выдало разрешений на обустройство 31 крещенской проруби. Годом ранее их было на одну больше. В нынешнем не стали обустраивать купель реке Валченка на улице Тамбовский Шлюз в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Там, по словам главы местной администрации, лёд оказался недостаточно прочным для обозначенных целей.

Из-за погодный перипетий в Ленобласти и Петербурга ждут самую тёплую погоду за последние 15 лет. Несмотря на это, в местах массового паломничества уложили деревянные настилы и обустроили купели.