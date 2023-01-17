Песков: Путин не будет объявлять вторую волну мобилизации во время визита в Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "слухами" тиражируемую в Telegram-каналах информацию о намерении Владимира Путина во время посещения Петербурга 18 января объявить полноценную войну Украине или донабор в вооруженные силы в рамках мобилизации.

"Это всё слухи. Не слушайте их", - привел слова пресс-секретаря Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Путин посетит Петербург для участия в мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Также запланирована его встреча с губернатором Александром Бегловым.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Петербурге "решается судьба" специальной военной операции. После этого в патриотических Telegram-каналах стала появляться информация о том, что Путин сделает важное заявление во время празднования 80-летия прорыва блокады и предположения о возобновлении мобилизации или смене режима СВО.