Пискарев анонсировал внесение законопроекта о правовой защите россиян за границей

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы поступит законопроект о закреплении за российскими дипломатами консульской функции по выполнению процессуальных действий, допустимых при расследовании уголовных дел, заявил председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Заявление прозвучало в ходе встречи депутата с заместителем генпрокурора Юрием Пономаревым.

Законопроект был разработан при участии Генпрокуратуры. Инициатива направлена на повышение уровня правовой поддержки, получаемой россиянами за рубежом, и призвана способствовать защите сограждан от противоправных действий, говорится в Telegram-канале возглавляемого Пискаревым комитета.

"В условиях, когда против нашей страны Западом организованы и применяются незаконные санкции, а россияне систематически подвергаются дискриминации и преследованиям по национальному признаку, необходимо задействовать все возможности для оказания им правовой поддержки, в том числе и за рубежом", — заявил в ходе встречи депутат.

В свою очередь, Пономарев высказался о необходимости принятия разработанных мер. Они позволят получать консульствами и диппредставительствами показаний россиян и вручении им процессуальных документов по поручению правоохранительных и судебных органов. "Это позволит обеспечить реализацию и защиту прав наших граждан на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права", — высказался заместитель генпрокурора.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева