Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии по делу о взятках

Ленинский райсуд Владивостока назначил 16,5 лет колонии строгого режима бывшему мэру города Олегу Гуменюку в рамках уголовного дела о взятках на сумму 38 млн рублей, информирует прокуратура Приморского края в своём Telegram-канале.

Кроме того, экс-городской глава получил штраф в размере 150 млн рублей, а также ему запрещено занимать госдолжности сроком на 12 лет.

Гуменюку вменили два эпизода получения взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установило следствие, до декабря 2018 года Гуменюк руководил ГБУ "Хозяйственное управление администрации края" и получил взятки на сумму в 6,9 млн рублей от директора нескольких строительных компаний. Также, будучи мэром, в марте 2019 года он получил 31,2 млн рублей от похоронного предприятия "Некрополь" за "общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг".

В руки силовикам Гуменюк попался в октябре 2021 года по подозрению в получении очередного "транша" в 19,5 млн рублей от руководства "Некрополя". Тогда же его поместили в следственный изолятор.

Перед этим он вынужден был покинуть пост мэра Владивостока после критики полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.