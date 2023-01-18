СРЗП предложила ежегодно выплачивать блокадникам по 50 тысяч рублей

Российское правительство изучит инициативу депутатов думской фракции "Справедливая Россия — За правду", которые предложили установить ежегодные выплаты для жителей блокадного Ленинграда.

В законопроекте эсеры выступают с идеей, согласно которой статус ветерана Великой Отечественной войны должны получить граждане, проживавшие в Ленинграде и Ленинградской области в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от количества дней нахождения в осаждённом городе.

Источником финансирования выплат должен стать федеральный бюджет, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей должна предоставляться блокадникам ежегодно. По версии СРЗП, каждый год на эти цели будет уходить 4,5 млрд рублей.

Напомним, прорыв блокады, ставший результатом операции "Искра", отмечают 18 января. Петербургским блокадникам перечислят по 10 тысяч рублей к юбилейной дате.