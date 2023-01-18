За 2022 год в Петербурге образовалось более 17 млн кубометров отходов

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман заявил, что в 2022 году в городе образовалось более 17 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом он рассказал 18 января на пресс-конференции ТАСС.

Герман сообщил, что доля отправляемых на переработку ТКО выросла на 49%: с 29,6% в 2021 году до 44,1% в 2022 году. Уровень отбора вторичных материальных ресурсов в прошлом году составил 8%, заявил чиновник.

Он добавил, что количество контейнерных площадок в городе составляет более 26,6 тысяч штук. Общее же количество мусорных баков - более 121,5 тысяч единиц, а контейнеров для раздельного сбора мусора - более 10 тысяч единиц рассказал глава комитета. По словам Германа, в 2022 году система обращения с ТКО в Петербурге стала прозрачной и контролируемой.

София Саттарова