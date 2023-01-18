Старшего участкового полиции Невского района заподозрили во взятках

Старший участковый полиции УМВД по Невскому району Петербурга заподозрен во взятках: он игнорировал нарушения в продовольственном магазине на улице Тельмана, где в обход закона торговали алкоголем, передаёт 78.ru.

Как полагают следователи, 46-летний полицейский стал начальником отдела полиции в 2015 году. В период с февраля 2019 по январь 2022 года с ним сотрудничал 41-летний псковский адвокат, ежемесячно передававший силовику по 5 тысяч рублей взятки. Таким образом, начальник отдела получил не менее 200 тысяч рублей, пока магазин продолжал свою деятельность и продавал гражданам спиртное.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Полицейского задержали на рабочем месте. Прямо в служебной форме его поместили в изолятор временного содержания.