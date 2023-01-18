ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:54

В конце февраля на "Сенной площади" начнётся ремонт эскалаторов

фото ЗакС политика В конце февраля на "Сенной площади" начнётся ремонт эскалаторов

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) разрешила складирование материалов и оборудования для проведения капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Сенная площадь", информирует пресс-служба ведомства в среду, 18 января.

Ввиду старта ремонтных работ уменьшат пропускную способность вестибюля станции. Производственные действия разрешены в период с 27 февраля по 11 мая. Заказчиком и исполнителем работ является ГУП "Петербургский метрополитен".

Следует напомнить, что капитальный ремонт на "Сенной площади" начался ещё 1 ноября 2022 года. Объект решили не закрывать для пассажиров.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама